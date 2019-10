John Lennon, chi è Julian Lennon, il primo figlio dell’ex Beatles che oggi 9 Ottobre compirebbe gli anni: età, carriera, vita privata e confessioni su ira e alcool e perchè non ha figli

Suo padre, oggi 9 Ottobre, compirebbe gli anni. Ne farebbe 79 se fosse vivo. Anche se le leggende, in realtà, non muoiono mai. Perchè su padre è John Lennon, e lui è Julian Lennon

Nel giorno del compleanno di John Lennon, le diverse figure a lui vicine emergono quanto a curiosità popolare. Ebbene, in questo caso, si parla del primogenito di John. Chi è Julian Lennon? Che cosa fa nella vita? Come ha vissuto la morte paterna?

Ecco tutto ciò che si può rispondere a tutti coloro i quali si chiedono chi è Julian Lennon, il primo figlio del leggendario leader dei Beatles John Lennon.

John Lennon, chi è Julian Lennon, il primo figlio dell’ex Beatles. Madre, anni, relazioni, Curiosità, morte del padre, perchè non ha figli

John Charles Julian Lennon, conosciuto semplicemente come Julian Lennon è nato a Liverpool l’8 aprile 1963 ed oggi un cantautore e chitarrista britannico.

Come detto, Julian è il primogenito dell’ex cantante e chitarrista dei Beatles John Lennon, e l’unico figlio della sua prima moglie, Cynthia Powell. La prima curiosità è che il suo padrino di battesimo è stato Brian Epstein, manager della band del padre. Invece, chiaramente, Sean Lennon è suo fratellastro: il secondo figlio di Lennon è nato dalla relazione con Yoko Ono.

Oggi Julian ha 48 anni: il figlio avuto da John Lennon dalla sua prima moglie Cynthia, ha avviato una carriera musicale che non può non aver preso spunto e traccia dalla grandiosità paterna.

Tuttavia il vuoto incolmabile del padre e le difficoltà che una figura come John può aver creato nella sua vita hanno inciso eccome. Infatti, qualche tempo fa, Julian aveva fatto una dichiarazione controversa sulla paternità.

Julian infatti aveva lasciato intendere di non aver figli per “colpa” di suo padre John Lennon. Julian, che non si è mai sposato, ha detto che, a differenza di suo padre, vuole sentirsi maturo prima di affrontare la paternità.

“Era giovane e non sapeva che cavolo faceva”, ha ammesso Julian al riguardo. “Ecco perché fino ad adesso non ho avuto figli. Non ho voluto fare come lui. No, non mi sento pronto. Prima voglio sapere chi sono io”. J

ulian aveva cinque anni quando John lasciò Cynthia per iniziare una nuova storia con Yoko Ono. Il primogenito di John nacque nel 1963. Erano gli anni della Beatlemania.

Si può immaginare l’infanzia di Julian: John era sempre lontano da casa e la stessa paternità era un tabù per i media. Brian Epstein, il manager dei Beatles, inizialmente aveva insabbiato la notizia che John fosse sposato e padre per renderlo più interessante agli occhi delle fan dei Fab.

Il rapporto con Julian non fu mai idilliaco. Almeno non all’inizio. Padre e figlio più tardi si riconciliarono anche se, quando John e Yoko si trasferirono a New York nel 1971, i due non si rividero per altri due anni.

Poi, poco prima che John venisse ucciso, Julian si sentì umiliato quando John fece capire che il figlio “era arrivato” e che, di fatto, la cosa era capitata dopo “una bottiglia di whisky”. Altro aspetto, è quello dell’ira.

Julian, in una precedente intervista, aveva detto che deve controllare il lato aggressivo che ha ereditato da John. “Quel lato oscuro sicuramente viene da papà.

Quando divento troppo aggressivo, cosa ereditata da mio padre, cerco di calmarmi, d’essere più positivo”. Lo scorso 23 novembre, alla Royal Albert Hall di Londra, Julian si è esibito per il Prince’s Trust Rock Gala eseguendo “Stand by me”; la canzone di Ben E. King, Jerry Leiber e Mike Stoller fu inclusa da John Lennon nel suo album “Rock’n’roll” del 1975.

