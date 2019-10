John Lennon, chi è Sean Lennon, figlio del leader dei Beatles e di Yoko Ono: oggi 9 ottobre è il suo compleanno. Età, Instagram, carriera, aneddoti, segreti

Chi è Sean Lennon? Moltissimi, specialmente i fan dei Beatles lo sanno. Sean Lennon è il figlio di John Lennon e della sua seconda moglie Yōko Ono. Sean, tra l’altro, è nato esattamente lo stesso giorno in cui nacque suo padre. Ovvero oggi, 9 Ottobre.

Dunque, buon compleanno Sean! E buon compleanno, ovvio, anche a John. Ma chi è Sean Lennon? Che tipo di vita ha fatto, quale carriera, e cosa fa oggi il figlio del leader dei Beatles e di Yoko Ono?

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sull’artista Sean Lennon, figlio dell’indimenticato e intramontabile genio della musica John Lennon.

Sean Lennon nasce a New York, 9 ottobre 1975: è un noto cantautore, polistrumentista e attore statunitense. È, come detto, il figlio di John Lennon e della sua seconda moglie Yōko Ono. Kyoko Chan Cox e Julian Lennon sono suoi fratelli, rispettivamente per lato materno e per lato paterno.

Sean Lennon è nato esattamente il giorno del trentacinquesimo compleanno del padre. Dopo la sua nascita John Lennon è stato un papà a tempo pieno fino al momento del suo assassinio nel 1980.

Sean ha frequentato l’Istituto Le Rosey (sede degli studi anche dal Principe Edward, Duca del Kent, da Alberto II dei Belgi, Dodi Al-Fayed e dai membri della band Strokes, Julian Casablancas e Albert Hammond Jr.) a Rolle, Svizzera, e ancora prima alla scuola privata di New York Ethical Culture Fieldston e alla Dalton Schools.

Presto ha scoperto la musica. La sua prima registrazione è Season of Glass (1981), in cui recita una storia che spesso gli leggeva suo padre. All’età di nove anni si è esibito nella canzone “It’s Alright” nell’album di tributo a Yōko Ono Every Man Has A Woman (1984).

Nel 1988 Sean ha preso parte in Moonwalker di Michael Jackson. In seguito, le sue esperienze come musicista sono preziose collaborazioni: con Lenny Kravitz nell’album Mama Said (1991) e con la band di sua madre, nell’album Rising (1995).

Nel 1997 Sean Lennon ha collaborato con il duo giapponese Cibo Matto (composto da Miho Hatori e Yuka Honda) per il loro secondo EP, Super Relax. Da lì è stato notato da Adam Yauch dei Beastie Boys.

L’album di debutto, Into the Sun, uscito nel 1998, è stato registrato dalla stessa etichetta dei Beastie Boys, la Grand Royal Records.

Nel 1999, è uscito l’EP di Sean Half Horse, Half Musician, con nuovi brani quali “Heart & Lung” and “Happiness”, e remix di Into the Sun. Dopo il Grand Royal Records’ (2001), Sean ha firmato con la Capitol Records. A febbraio 2006, è apparso il primo materiale da solista Dead Meat uscito come primo singolo dell’album, Friendly Fire.

Nonostante le recensioni discordanti, l’album è stato apprezzato dai fan e molti lo considerano il miglior lavoro di Sean. La notte in cui l’album è uscito, Sean Lennon ha fatto la sua prima apparizione televisiva dal 2001 esibendosi col pezzo Dead Meat dal vivo allo show di David Letterman.

Sean Lennon è apparso anche al The Sharon Osbourne Show e al Late Night with Conan O’Brien. Nel 2016 ha fondato, insieme al cantante/bassista dei Primus Les Claypool il gruppo The Claypool Lennon Delirium col quale hanno pubblicato due dischi: Monolith of Phobos e Lime & Limpid Green. Strettissimo riserbo, invece, per la sua vita privata.