John Lennon, chi è Yoko Ono, moglie e ombra del leader dei Beatles che oggi compirebbe gli anni: carriera, pacifismo, droghe, figlio

La vita di John Lennon è stata spezzata troppo presto ma, pur consapevoli che le leggende non muoiono mai, è altrettanto vero che l’artista inglese ha vissuto al massimo tutto il suo tempo.

La maggior parte del quale, come noto, accanto e insieme ad una donna che ha finito per diventare la sua ombra, musa, e un cuore pulsante di tutta la sua esistenza. E’ Yoko Ono, la nota artista giapponese che è stata sposata con John Lennon e col quale ha condiviso passioni, amori, opere discografiche e proteste pacifiste.

Ma chi è Yoko Ono? Cosa si nasconde dietro la celeberrima compagna di vita di John Lennon?

John Lennon, chi è Yoko Ono, moglie e ombra del leader dei Beatles ucciso l’8 Dicembre 1980 e nato il 9 Ottobre del ’40. Carriera, segreti, scandali della giapponese

Se tutti sanno chi è John Lennon, magari non tutti sanno perfettamente chi è Yoko Ono. Si tratta della donna, compagna e moglie di John Lennon, appunto. E per certi versi, l’ombra della leggenda.

Misteriosa, conturbante, a tratti austera, imperturbabile e impenetrabile: chi è Yoko Ono? Senza dubbio una delle donne più discusse del XX secolo.

Ad ogni modo, però il suo ruolo è cruciale nella vita e nella carriera artistica del leader dei Beatles. Ma dunque cosa ci raccontano i dati su di lei? Chi è Yoko Ono? E che fine ha fatto Yoko Ono?

Paragonata a una ‘Sfinge’, Yoko Ono è nata a Tokyo, nel 1933, in un giovedì 18 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Da sempre artista tra musica e pittura, ancor prima di incontrare John Lennon veniva considerata una importante figura dell’arte d’avanguardia nel Giappone dei tumultuosi anni ’60.

Yoko Ono è nata in una delle più prestigiose famiglie del tessuto socioeconomico giapponese: il padre, Eisuke Gue Ono, era membro di una importante dinastia di banchieri. La madre, Isoko, una straordinaria pianista. Cresciuta con i fratelli tra bambinaie nel confort e nell’agio, dopo la Seconda guerra mondiale ha assistito al tracollo del prestigio e del benessere della sua famiglia.

In seguito gli Ono si spostano negli Stati Uniti, dove Yoko ha muove i primi passi nel panorama artistico underground. Poi, arriva John Lennon. Ma per Yoko Ono non è il primo marito.

Nella controversa esistenza di Yoko Ono ci sono tre matrimoni. Il primo è quello celebrato con il compositore giapponese (suo coetaneo) Toshi Ichiyanagi, nel 1956. Il divorzio nel 1962. I

n quello stesso anno ha sposato il jazzista Anthony Cox, da cui ha avuto la figlia Kyoko Chan Cox. Appena 4 mesi dopo il Sì, le nozze sono state annullate: era il 1° marzo 1963, a giugno si sarebbero risposati, per poi divorziare definitivamente nel 1969.

Nulla a che vedere col caos della relazione con l’ex Beatle. Yoko Ono e John Lennon si incontrano ed è un amore folgorante. Era il 1966, e il cantante vestiva i panni dello spettatore durante un’esposizione delle opere della Ono all’Indica Gallery di Londra quando si incontrarono.

John Lennon aveva solamente 26 anni, era sposato con Cynthia Powell da 4 anni ed era già una star internazionale. Lei, che di anni ne aveva allora 33, era una delle più discusse artiste d’avanguardia con un matrimonio di 10 anni in corso.

Nel 1968 Yoko Ono è rimasta incinta. Il figlio di Lennon avrebbe dovuto chiamarsi John Ono Lennon II. Non è mai nato, per via di un aborto spontaneo.

Il matrimonio è arrivato il 20 marzo 1969, sulla Rocca di Gibilterra. A questo è seguito un secondo aborto, poi un terzo. Secondo i rumors, gli aborti sarebbero da ascrivere all’abuso di sostanze stupefacenti; ma nessuno confermò mai.

Nel 1975 è nato il loro unico figlio, Sean Lennon, esattamente il giorno del compleanno del papà. Yoko Ono, inoltre, dopo il divorzio da Anthony Cox, suo secondo marito, Yoko Ono ha ottenuto la custodia esclusiva e permanente della loro figlia.

Ma nel 1971, il padre ha rapito Kyoko, scomparsa nel nulla sino al 1998 (anno del suo ricongiungimento con la madre).

Ad ogni modo a far scoppiare l’amore tra Ono e John Lennon sarebbe stata una singolare battuta del re dei Beatles. Sempre nel corso dell’esposizione londinese della futura moglie, avrebbe insistito molto per essere il primo visitatore a cogliere l’invito contenuto in una delle opere: inserire un chiodo in un muro. Lei avrebbe opposto resistenza, cedendo con annessa richiesta di 5 scellini. Per tutta risposta, Lennon le avrebbe proposto di pagare 5 scellini immaginari per mettere un ‘chiodo immaginario’.

Altre curiosità. Ono è alta appena 1 metro e 57 centimetri, non ha mai avuto tatuaggi e dopo la morte di Lennon, nel 1980, non ha più avuto un compagno.

Lei stessa ha assistito all’omicidio dell’artista. Inoltre, come noto, ha collaborato a diversi album del terzo marito, ma non ha avuto un percorso particolarmente idilliaco con il resto della band, Paul McCartney in testa. Spesso è stata indicata come ragione dello scioglimento dei Fab Four.

Nel 2017, Yoko ha avviato l’iter legale per essere riconosciuta come co-autrice di Imagine, brano da sempre attribuito alla sola penna di Lennon. A motivare la sua istanza, il fatto che il testo sarebbe tratto da una sua raccolta di poesie, intitolata Grapefruit. – Secondo quanto riportato da The Sun, il patrimonio netto della moglie del compianto Lennon si aggirerebbe intorno alla stratosferica cifra di 500 milioni di sterline.