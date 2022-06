Johnny Depp vince (15 mln) la causa contro Amber Heard: ”La giuria mi ha restituito la vita”

”La giuria mi ha restituito la vita”, è quasi incredulo Johnny Depp, non presente nell‘aula di Fairfax al momento della lettura della sentenza, giudicato poco fa il vincitore, nell’ambito della causa milionaria per diffamazione mossagli dall’ex moglie, Amber Heard.

“Sono davvero onorato“, fa in tempo ad aggiungere l’attore prima di volatizzarsi. E certo che lo è, aggiungiamo noi: riceverà infatti un risarcimento di ben 15 milioni di dollari.

Per Amber Heard, fasciata in un abito nero, quel ritardo annunciato ai giurati dal giudice Penney Azcarate, che doveva ancora inserire all’interno della sentenza l’importo complessivo del risarcimento danni (indicandone il rispettivo per ciascuno dei due imputati), deve esser sembrato lungo ore.

L’ora inizialmente fissata era infatti per le 21. Poco dietro, la sorella di Amber, Whitney Henriquez Heard la rassicura con lo sguardo: ‘coraggio, il peggio è passato’, sembra volerle dire.

Il processo fra Johnny Depp ed Amber Heard: lei è accompagnata dalla sorella Whitney Henriquez Heard, l’attore non c’è

Grande assente nell’aula del tribunale è invece l’attore Johnny Depp, che in questi giorni è apparso visibilmente provato da questo estenuante processo pubblico.

Il processo fra Johnny Depp ed Amber Heard: tutti in piedi, entra il giudice che rapidamente legge la condanna, vince l’attore

Finalmente la giuria balza in piedi: entra il giudice. Tutti quei minuti d’attesa ora sembrano invece come essere spazzati via dalla lettura di una sentenza che culmina nel peggiore dei modi per Amber: il tribunale la condanna, riconoscendo l’innocenza di Johnny Depp.

I legali dell’attore esultano, lei sbianca, con la sorella che corre quasi a sostenerla. Il resto è la terribile ressa di fotografi e giornalisti, che sembrano quasi volerla sovrastare.

Il processo fra Johnny Depp ed Amber Heard:

Dunque, complice il giudizio che i 7 membri della giuria dichiarano di aver raggiunto all’unanimità, Amber ha diffamato l’attore, attraverso un articolo pubblicato sul ‘Washington Post’, nel quale Depp a suo dire altro non è che “una figura pubblica che rappresentava gli abusi domestici”.

In realtà anche l’ex moglie aveva a sua volta citato l’attore Depp diffamazione tuttavia, come emerso nel corso del processo, le sue accuse non sono state però provate. Ad ogni modo anche l’attrice potrà ‘godere’ di un risarcimento seppure di molto inferiore, circa 2 milioni di dollari.

Max