‘Joker’, si sta già lavorando al sequel con Phoenix

E’ curioso che, proprio nell’anno in cui si celebrano i prestigiosi 80 anni di Batman, a ‘tenere banco’ sia invece il suo acerrimo nemico di sempre: ‘Joker’.

Come testimonia l’eccellente bilancio relativo alla pellicola di Todd Phillips (Leone d’Oro a Venezia), che ha praticamente ‘spinto’ l’altrettanto eccellente Joaquin Phoenix verso un probabile Oscar, l’eventualità di una seconda pellicola non sarebbe un’ipotesi. E’ quanto afferma la rivista specializzata ‘Hollywood Reporter’, che racconta di un accordo proprio fra Todd Phillips e Toby Emmerich (presidente della Warner Bros), che e il film sarebbe andato bene avrebbe avuto una seconda chanche. Ma non solo, in virtù dell’enorme mole di incassi registrati (sta superando il miliardo), il regista sarebbe riuscito addirittura ad ottenere i diritti per raccontare le origini anche di altri personaggio del mondo DC.

Ma non solo, al lavoro si riunirà la stessa squadra, con Scott Silver, e lo stesso Joaquin Phoenix, che a sua volta aveva già preso l’impegno per un eventuale secondo episodio. Non a caso, intervistato dal Los Angeles Times, l’attore ha rivelato che “Nella seconda o terza settimana di riprese chiesi a Todd: puoi iniziare a lavorare su un sequel? C’è troppo da esplorare. Era un po’ per scherzo. Ma nemmeno troppo”.

Ed il ‘povero’ Batman, vi starete chiedendo? Tranquilli, ne è previsto il ritorno cinematograifco nel 2021, ‘The Batman’, per la regia di Matt Reeves e, sembra, con con Robert Pattinson.

Max