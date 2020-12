Joshua Wong è stato condannato a Hong Kong a tredici mesi e mezzo

Il noto attivista Joshua Wong, co-fondatore ed ex segretario generale del movimento pro-democrazia Demosisto, è stato condannato a Hong Kong a tredici mesi e mezzo di carcere per aver organizzato, insieme agli attivisti Agnes Chow e Ivan Lam, una protesta fuori dal comando di polizia della città la notte del 21 giugno 2019. Chow è stata condannata a dieci mesi, Lam a sette.

“Questa condanna non è la fine della battaglia – ha twittato Wong – ora ci uniamo ai tanti combattenti già in carcere, invisibili ma essenziali alla resistenza per la democrazia e per la libertà di Hong Kong”.

#JoshuaWong 13.5m in jail – via lawyers, “it’s not the end of the fight. Ahead of us is another challenging battleground. We’re now joining the battle in prison along with many brave protestors, less visible yet essential in the fight for democracy and freedom for HK. pic.twitter.com/1ZGmfUDf7k

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) December 2, 2020