Jovanotti link facebook cripovalute è falso: investimento è fake news, truffa spamming virus. Ecco cosa succede

Molti utenti Facebook stanno segnalando una vera e propria ondata di news in box su facebook relativi alle cripovalute e al noto cantante Jovanotti.

Che, però, non solo sono false, ma nascondono imbrogli, e rischi da spamming e virus. Cosa succede?

Ecco cosa accade e cosa ha a che vedere col cantante Jovanotti.

Praticamente, nulla. Gira, in sostanza, un link su Facebook, e non solo,nel cui box del titolo so legge “RAPPORTO SPECIALE: l’ultimo investimento di Jovanotti ha lasciato gli esperti a bocca aperta e spaventato le banche”.

Si tratterebbe, stando a quanto si evince, di una sorta di investimento in cripovalute che avrebbe per protagonista il noto cantante.

Nel testo della notizia, anzi della fake news, si legge che il cantautore Lorenzo Jovanotti durante la trasmissione televisiva Quelli che il calcio (Rai2) avrebbe detto che il suo maggior guadagno deriverebbe da un nuovo programma di trading automatico di criptovalute.

Ma è falso.

Questa notizia è un fake e non trova riscontro in nessuna testata nazionale o locale e in nessun comunicato ufficiale di Jovanotti.

Inoltre il cantautore non è mai stato ospite della trasmissione Quelli che il calcio per parlare di criptovalute.

Pare che, aprendo il link, sui PC degli utenti appaiano pagine del tutto diverse dalla news che ci si aspettava, e che nascondano rischi per i dati sensibili degli utenti e del vero spamming.

Il consiglio è dunque di non aprire la notizia. Anzi, la non notizia.