Junior Bake Off Italia, puntate di oggi 17 settembre 2020: orario, canale, sfide

Junior Bake Off, puntate in onda oggi 17 settembre 2020: anche oggi come ormai da tradizione tv il noto appuntamento con le sfide di Bake Off Italia che, in questi ultimi giorni, si è riproposto nella sua versione Junior. Anche nella giornata del 16 settembre 2020 giungono due puntate, e sotto il clamore delle sfide culinarie tutte da ‘gustarsi’ ci sarà da divertirsi. Ma chi saranno i partecipanti? Quali sono le puntate di oggi?

Il programma di Real Time mette in moto le prove di cucina e torte e dolci, e anche nella giornata del 17 settembre 2020 mette in duello talenti pasticceri italiani. Chi vincerà?

aggiornamento ore 00.01

Dunque anche oggi 16 settembre lancia altri due appuntamenti. Che cosa vederemo nelle puntate di junior Bake Off Italia oggi nella giornata di oggi 17/09/2020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti?

aggiornamento ore 3.00

Leggi anche: Bake Off Italia 2020: quando inizia, data, orario, anticipazioni, presentatori, numero puntate e streaming

Junior Bake Off Italia puntate 17 settembre 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, streaming

Ecco cosa vedremo oggi in tv nella trasmissione dei fornelli dedicata ai più piccoli:

14:50 Junior Bake Off Italia

Ep.1

I 10 migliori mini pasticceri d’Italia hanno fatto il loro primo ingresso sotto il tendone di Junior Bake Off. L’atmosfera è di festa perché il gioco della pasticceria sta per cominciare!

15:55 Junior Bake Off Italia

Ep.2

Una puntata all’insegna della magia: dal bosco incantato di Villa Annoni inizia la 2a puntata di Junior Bake Off. Nella prova creativa, gli 8 piccoli pasticceri dovranno trasformare il loro animale preferito in un dolce.