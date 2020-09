Junior Bake Off Italia, puntate di oggi 3 settembre 2020: orario, canale, sfide

Junior Bake Off, puntate in onda oggi 3 settembre 2020: anche oggi come ormai da tradizione tv il noto appuntamento con le sfide di Bake Off Italia che, in questi ultimi giorni, si è riproposto nella sua versione Junior. Anche nella giornata del 3 settembre 2020 giungono due puntate, e sotto il clamore delle sfide culinarie tutte da ‘gustarsi’ ci sarà da divertirsi. Ma chi saranno i partecipanti? Quali sono le puntate di oggi?

Il programma di Real Time mette in moto le prove di cucina e torte e dolci, e anche nella giornata del 3 settembre 2020 mette in duello talenti pasticceri italiani. Chi vincerà?

Dunque anche oggi 3 settembre lancia altri due appuntamenti. Che cosa vederemo nelle puntate di junior Bake Off Italia oggi nella 09/2020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti?

Bake Off Italia puntate 3 settembre 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, streaming

Bake Off Italia, il programma di pasticceria condotto da Benedetta Parodi intrattiene i fan con puntate replica in questi giorni. Il cooking show farà ritorno a settembre e terminerà tra novembre e dicembre del 2020 il venerdì alle 21:10 su Real Time. Ma oggi con le puntate di Bake off Italia del giorno 3 settembre 2020 cosa hanno in serbo?

14:35 Junior Bake Off Italia – Tutti insieme appassionatamente

È tempo di semifinale per i nostri 6 mini-pasticceri che in questa puntata dovranno affrontare prove più grandi di loro cimentandosi con le ricette classiche della pasticceria.

15:50 Junior Bake Off Italia – Ep.4

I piccoli pasticceri di Junior Bake Off si sfidano per l’ultima volta prima di conoscere chi lascerà il tendone come vincitore della quarta stagione.

