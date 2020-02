Just Eat, addio ai rider: arriva il drone che consegna in 3 minuti

Just Eat, addio ai rider: arriva il drone che consegna in 3...

Se hai intenzione di concederti un pranzo d’asporto, in futuro potresti dover tenere d’occhio il cielo. Just Eat è pronta infatti a testare l’utilizzo dei droni per le consegne, in luogo dei rider umani. L’azienda ha collaborato con Manna Aero per testare le consegne con droni che promettono di portarti il tuo ordine in 3 minuti.

Il tentativo si sta svolgendo presso l’University College di Dublino, dove gli studenti affamati saranno in grado di ordinare consegne e vederseli recapitare con i droni da Just Eat.

Just Eat: da dove parte la consegna con i droni

Bobby Healy, fondatore e CEO di Manna Aero, ha spiegato: “È chiaro che la consegna con i droni offre un’alternativa più rapida, più pulita, più sicura, più economica e di qualità superiore alla consegna tradizionale. Siamo entusiasti di come ciò migliorerà il mondo “.

Le consegne saranno completate da droni di grado aerospaziale sviluppati su misura, che volano a una velocità impressionante di 80 chilometri all’ora. Secondo Manna Aero, ciò significa che tutte le consegne entro un raggio di 2 km saranno completate in “meno di 3 minuti”.

Mentre il servizio è attualmente disponibile solo nel campus dell’University College di Dublino, verrà lanciato il mese prossimo. Amanda Roche-Kelly, Amministratore delegato Just Eat Ireland, ha dichiarato: “La tecnologia è al centro di tutto ciò che facciamo in Just Eat, quindi siamo lieti di essere coinvolti in questi pionieristici processi con Manna, che ha chiaramente costruito un drone rivoluzionario per la consegna.”

“Trasformando il business della consegna di cibo come lo conosciamo, questo incontro di due servizi complementari migliorerà notevolmente l’esperienza di consegna per i nostri clienti e aumenterà ulteriormente gli innumerevoli modi in cui colleghiamo le persone con il cibo, ovunque. Siamo così orgogliosi di essere la prima piattaforma di ordinazione e consegna di cibo online in Irlanda a fornire ai nostri clienti un’offerta di consegna commerciale con droni”.