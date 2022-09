Justin Bieber annulla il tour: “Mia salute priorità”

(Adnkronos) – Justin Bieber sospende il suo ‘Justice World Tour’ per problemi di salute. Lo annuncia lo stesso cantante, che da mesi sta combattendo contro la sindrome di Ramsay Hunt, sul suo profilo Instragram: “Adesso devo dare priorità alla mia salute”, scrive Bieber, aggiungendo: “Starò bene, ma ho bisogno di prendermi del tempo per riposarmi e migliorare”. La malattia di Bieber è una patologia neurologica che può svilupparsi in seguito a un’infezione da herpes Zoster o Fuoco di Sant’Antonio, che colpisce il nervo facciale causando la paralisi di una parte del viso. Anche lo stress può essere un fattore scatenante in quanto può indebolire il sistema immunitario e le persone stressate hanno maggiori probabilità di soffrire di infezioni.

A giugno scorso l’artista canadese aveva pubblicato sui social un video in cui raccontava la sua malattia, sorridendo e sbattendo le palpebre per far vedere ai suoi followers cme il lato destro del suo viso non si muoveva: “La causa è questo virus che ha attaccato il nervo vicino al mio orecchio provocando la paralisi del mio viso”. Bieber aveva già annullato alcune date del suo tour ma un mese fa aveva annunciato il suo ritorno sul palco. Lo scorso weekend però, durante un concerto in Brasile dove “ho dato il massimo”, spiega oggi il cantante, “appena sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e ho capito che devo dare priorità alla mia salute in questo momento”.