Juve, addio alla Superlega? Dalla Spagna voci su passo indietro

(Adnkronos) – La Juve dice addio alla Superlega? Dalla Spagna rimbalzano voci relative al disimpegno della società bianconera in relazione al progetto avviato 2 anni fa e da sempre osteggiato dalla Uefa. A prospettare il passo indietro della Juve è la trasmissione spagnola El Chiringuito: “Dall’Italia ci dicono che la Juventus potrebbe inviare nei prossimi giorni una lettera a Madrid e Barcellona per comunicare il ritiro dalla Superlega”, afferma la trasmissione, solitamente molto informata sulle questioni che riguardano il Real Madrid. Il progetto, al momento, è sostenuto solo dalla Juve e dalle due società spagnole. L’idea della Superlega, sostenuta dall’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, è stata formalizzata nella primavera 2021 con un’iniziativa di un gruppo di società che si è rapidamente dissolto. I club inglesi inizialmente coinvolti si sono immediatamente defilati, così come Inter, Milan e Atletico Madrid. La Juve è rimasta legata al progetto in un periodo particolarmente complesso, caratterizzato dai procedimenti sportivi in Italia, con la penalizzazione comminata dalla Corte d’appello della Figc per il caso plusvalenze e con il patteggiamento per la cosiddetta ‘manovra stipendi’.