Juve, Allegri: “Col Chelsea una brutta figura. Dybala punta? E’ una possibilità”

Reduce dalla batosta di Londra, la Juve spera di ritrovare la vittoria in campionato. I bianconeri arrivano dalla vittoria sulla Lazio, nel giro di una settimana affrontano l’Atalanta, altra pretendente per il quarto posto. Gara difficile, ma Allegri punta sulla voglia di riscatto dei suoi, reduci dal 4-0 contro il Chelsea.

L’allenatore ha parlato in conferenza della prossima sfida contro la Dea: “Dobbiamo fare una grande partita a livello offensivo che a livello difensivo contro l’Atalanta che è una realtà del calcio italiano. La partita che dovevamo vincere era quella di Torino. Non dovevamo perdere per 4-0 ed è stata una brutta figura. Paradossalmente abbiamo fatto meglio il primo tempo a Londra piuttosto che a Torino. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di giocare gli ottavi adesso arriva un mese importante per rosicchiare qualche punto. Le prossime sei partite saranno molto importanti per noi”.

Allegri ha poi risposto a chi gli ha chiesto se avesse rimproverato la squadra dopo la sconfitta allo Stamford Bridge: “Sfuriate? Non ci sono dei protocolli. Ci sono dei momenti in cui bisogna gestire e fare delle valutazioni momentanee e pensare alle parole migliori da dire alla squadra”.

Sui singoli, a partire dalla possibilità di vedere Dybala prima punta, ha detto: “Lo può fare: contro le squadre di Gasperini che giocano uomo contro uomo il centravanti diventa fondamentale e deve essere il regista della squadra. Chiesa? Ha fatto una bella partita con la Lazio e ha fatto cose buone anche col Chelsea. Che ci sia Dybala o no la sua posizione cambia poco. La formazione non la so. Arthur è un professionista serio, sono contento di lui, Kulusevski sta meglio anche se i denti gli hanno dato qualche fastidio anche ieri”, ha concluso Allegri.