Juve, Allegri: “Con il Venezia dovremo giocare da provinciali”

“Qui c’è sempre il rischio di trovare la sorpresa nell’uovo”, scherza un Allegri un po’ troppo avanti coi tempi. La sorpresa ha paura che possa fargliela il Venezia, a cui domani la Juve farà visita. Per questo l’allenatore bianconero si aspetta di vedere una squadra ‘provinciale’. E’ il monito di Max, già scottato troppe volte dalle piccole in questa stagione.

L’allenatore in conferenza stampa ha ribadito: “Il Venezia in casa ha segnato molto, è una squadra che gioca ed è spensierata, poi con la Juve cercheranno di fare l’impresa storica. Dobbiamo metterci sul piano loro, correre, e far venire fuori le qualità tecniche, però bisogna avere l’approccio giusto”, afferma il tecnico.

Venezia sarà una trasferta insidiosa, a cui i giocatori bianconeri non sono abituati: “Solo io nel 1985 e Chiellini ci abbiamo giocato. E’ tutto strano, ci si arriva in vaporetto e poi il terreno di gioco è più stretto. Se non giochiamo da provinciali rischiamo di complicarci la vita”.

Allegri spiega perché Arthur non è convocato: "E' arrivato tardi all'allenamento e non sarà convocato. E' stato sfortunato, sono cose che capitano ma alla vigilia è una cosa che non deve succedere", ha detto.