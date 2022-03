Juve, Allegri: “Dybala e Bonucci stanno meglio”

Allo scudetto non ci crede, lo ha ripetuto più volte Massimiliano Allegri. Servirebbero 80 e più punti per piazzarsi primi, troppi per i bianconeri partiti a rilento. L’obiettivo Champions rimane primario, ma non è così scontato. Il quarto posto è da difendere con le unghie, a partire falla prossima gara con la Sampdoria

“Siamo nel momento decisivo della stagione – ha detto l’allenatore in conferenza stampa -, siamo verso la fine anche se mancano ancora due mesi e prima della sosta avremo una settimana intensa. Speriamo che sia anche piacevole e divertente. La Sampdoria in casa con Giampaolo ha fatto due vittorie su due con zero gol subiti. È una squadra che segna molto nel primo quarto d’ora, perciò dobbiamo essere pronti come approccio: troveremo una Samp che ci aggredirà, loro hanno bisogno di punti per la salvezza noi per il quarto posto”.

Sulla formazione e sul recupero degli infortunati ha detto: “Devo ancora capire se qualcuno deve riposare, fortunatamente adesso cominciamo a essere tanti… Sono rientrati Alex e De Sciglio, Cuadrado sta bene dopo la febbre, davanti metterò o lui o Aké, Chiellini domenica si aggregherà al gruppo e può rientrare per il Villarreal. Dybala sta meglio, anche lui potrebbe esserci per la Champions, come Bonucci. Le valutazioni le faremo domenica. Danilo giocherà, sarà la sua centesima partita con la Juve e voglio fargliela fare”.

Vlahovic ha sopreso tutti, continuando a segnare nonostante il passaggio alla Juve: “Di Dusan sono molto contento – dice il tecnico -, non era semplice arrivare qui e giocare ogni tre giorni, i carichi fisici sono diversi ma soprattutto quelli mentali. Alla Juventus ogni palla ti può fare vincere o perdere. Ho parlato con lui anche ieri, gli ho detto che deve essere più pulito nel gioco, per alzare il suo livello di qualità tecnica. Ha bisogno di un po’ di tempo, ma è un ragazzo di cuore e che si sacrifica per la squadra. In generale devo dire che c’è un buon clima, ma il calcio si gioca sul filo, quando tutto va liscio arriva l’imprevisto e bisogna essere bravi a gestirlo”, ha concluso Allegri.