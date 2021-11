Juve, Allegri: “Dybala e Kulusevski ci saranno”

La Juve ritrova il sorriso anche in Italia. Forte in Europa, un po’ meno nei confini nazionali, il club bianconero finora ha vissuto un inizio di stagione a due facce: quello sorridente e spavaldo della Champions e quello un po’ rabbuiato del campionato. Domani torna il sorriso alla Juve, che pure ha trovato una vittoria importante sabato con la Lazio.

I bianconeri, primi nel proprio girone di Champions, vogliono continuare il cammino netto nella gara con il Chelsea, pretendente al primo posto del raggruppamento. Max Allegri, intervenuto in conferenza stampa insieme a De Ligt, ha presentato la gara e sciolto i dubbi su due possibili assenze: Dybala e Kulusevski ci saranno.

Sullo svedese spiega: “E’ stato dal dentista, gli hanno tolto un dente, ma a Londra ci sarà. Senza di lui la squadra gioca più in velocità, se manca bisognerà difendere in un altro modo. Dybala sarà convocato ma si è allenato per la prima volta con gli altri dopo 10 giorni. Davanti ci sarà uno tra Kean e Morata”.

L’allenatore bianconero ha poi fatto trapelare la possibilità di un cambio modulo con possibile rafforzamento del centrocampo, che troverebbe un uomo in più: “E’ una questione di caratteristiche dei giocatori. Bisogna migliorare in attacco perché creiamo tante occasioni ma ne sbagliamo altrettante. Cristiano è sempre stato il capocannoniere e un accentratore in tutte le squadre ma è il passato. L’attacco sta segnando meno del previsto ma sono sicuro che troveremo i gol”.