Juve, Allegri presenta la gara con lo Sporting Lisbona in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha presentato l’andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona in programma domani: “Lo Sporting è una squadra che ha tecnica ed è ben organizzata. L’allenatore è molto bravo e ha riportato il titolo lì dopo tanti anni. Domani è un primo passaggio importante per creare presupposti e prenderci il passaggio del turno a Lisbona. Saremmo dei pazzi a prenderli sottogamba. Loro hanno battuto l’Arsenal e hanno tecnica e gamba. Sarà molto difficile e sarà un quarto di finale”, ha detto l’allenatore bianconero.

Sui singoli Allegri ha spiegato: “Alex Sandro e Vlahovic sono a disposizione. De Sciglio non ci sarà sperando di averlo a disposizione per il Sassuolo. Pogba? Lui è convocato e se dovessimo averlo nelle migliori condizione nel finale di stagione sarebbe importante. Mancano ancora 16 partite e sono tante. La formazione la deciderò domani. Dobbiamo essere compatti e avere equilibrio. Chiesa? Sta meglio ma vediamo”.

Il tecnico difende poi Vlahovic, oggetto di alcune critiche in questa stagione: “Ci sono state le critiche per Cristiano quando è arrivato. Il gol lo ritroverà, ha 22 anni ed è anche migliorato tecnicamente. Nell’arco della carriera ci sono momenti in cui le cose ti vanno meno bene. Deve rimanere sereno. Rabiot l’anno scorso qualcuno non lo voleva neanche più vedere in campo, se non mi sbaglio. Dusan ha delle caratteristiche ben precise e non è che ora è meno forte di quando è arrivato”.

Infine, su Paredes: “Il giorno di Pasquetta abbiamo mangiato anche bene. C’è stata una chiacchierata con lui. Capisco che un giocatore che gioca meno abbia un po’ di nervosismo. L’importante è che tutti siano concentrati. Quando faccio le scelte, anche sbagliando, le faccio in funzione della squadra. Sono contento che abbia avuto questa reazione perché significa che ci tiene a far bene in questi ultimi due mesi”.

G.