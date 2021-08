Juve, Allegri su Ronaldo: “Ha chiesto la cessione, non sarà convocato”

Fine, sipario, pochi applausi. Solo un saluto accennato dal jet privato coi motori accesi. La fine della storia tra Ronaldo e la Juve si è consumata in fretta. Il tempo di un incontro tra l’agente Mendes e la società bianconera, per far valere il desiderio del suo assistito: lasciare l’Italia. La destinazione? Inghilterra. Manchester City per la precisione.

La volontà del portoghese è stata comunicata ieri ai vertici del club, compreso Allegri. Lo ha annunciato l’allenatore nella conferenza che anticipa la sfida con l’Empoli: “Ronaldo? Non sarà convocato: ieri mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus, oggi non si è allenato con il resto della squadra”.

Ha aggiunto il tecnico: “Le cose passano, è una legge della vita. Ronaldo va via, ma la vita va avanti. Resta la Juventus, che è la cosa più importante. Cristiano? Ci ha dato un grande apporto, ma abbiamo altri giocatori con i gol nelle gambe: Dybala, Morata, Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi e i difensori. Auguro a CR7 tutte le fortune del mondo, per i nostri ragazzi è stato un esempio”.

L’idea del portoghese è cambiata in fretta, negli ultimi giorni: “Venerdì scorso gli dissi della panchina a Udine, era sereno e mi ha detto che sarebbe rimasto. Poi con il mercato la situazione è cambiata, lo accettiamo: alla Juve rimane solo chi ha voglia di stare qui”, ha spiegato Allegri, che ora aspetta il sostituto di CR7.