Juve-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vederla in TV: torna Ronaldo

“Cristiano si è allenato con i compagni, potrebbe giocare”. La buona notizia è arrivata in conferenza stampa. Maurizio Sarri ha aperto uno spiraglio di luce per vedere il portoghese in campo contro l’Atletico Madrid nella delicata sfida che potrebbe decidere il primato del girone di Champions League.

Le condizioni di CR7 verranno valutate nella giornata di oggi, ma la sensazione è che alla fine l’attaccante bianconero possa scendere in campo nella sfida di stasera. Al suo fianco pronto Gonzalo Higuain, reduce dalla doppietta contro l’Atalanta. “Sarri mi ha detto che dovevo cambiare testa”, ha ribadito l’argentino in conferenza stampa, pronto a guidare l’attacco.

Juve-Atletico Madrid, dove vederla in TV

Ronaldo dovrebbe esserci, al contrario di Douglas costa, ancora alle prese con un infortunio che lo terrà fuori per i prossimi 15 giorni. Sulla trequarti pronto Ramsey, in vantaggio su Bernardeschi non al meglio dopo la gara con l’Atalanta.

Da valutare anche le condizioni di De Ligt: l’olandese ha subito una lussazione alla spalla, ma dovrebbe stringere i denti. In caso di forfait pronto Rugani, che farebbe coppia con Bonucci. A centrocampo, insieme a Pjanic e Matuidi, Bentancur è in vantaggio su Khedira. La gara tra Juventus e Atletico Madrid sarà visibile su Sky Sport 1 e in streaming grazie al servizio Sky Go.

Juve-Atletico la probabile formazione bianconera

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey; Ronaldo, Higuain