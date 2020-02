Juve, Bonucci a L’Equipe: “Favoriti sul Lione”

In campionato è testa a testa con Lazio e Inter, in Champions gli ottavi con il Lione. La stagione della Juventus è entrata nella fase caldissima, pronta a dare le prime risposte della gestione Sarri. Il lavoro dell’allenatore bianconero finora non ha entusiasmato tifosi e addetti ai lavori, proverà a far ricredere tutti in Europa.

Nella giornata di domani la squadra bianconera affronterà il Lione nella gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Per l’occasione l’Equipe ha intervistato il capitano Leonardo Bonucci: “È vero che siamo favoriti, ma le partite si vincono sul campo. Ci farebbe comodo segnare a Lione in vista del ritorno, ma dovremo preparare la partita con lucidità”.

“Garcia sa giocare queste partite”

Il difensore bianconero ha poi parlato del possibile approccio della squadra francese nella sfida con la Juventus: “Il Lione ha un gran tifo e tanti giocatori giovani che vorranno dimostrare il proprio valore. Garcia poi ha allenato anche in Italia, sa bene come affrontare certe partite”.

Ancora: “In Champions è tutto particolare, conta la mentalità. Dobbiamo stare attenti. Le nostre due finali perse? C’è dispiacere. Quella con il Barça pensavamo di averla vinta dopo il pareggio di Morata, mentre contro il Real abbiamo sottovalutato l’avversario nel secondo tempo. La concorrenza di Lazio e Inter in campionato ci aiuterà a non mollare anche in Champions”, ha concluso Bonucci pronto a trascinare la Juve ai quarti di finale di Champions League.