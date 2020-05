Juve, ecco Cristiano Ronaldo: tampone e allenamento per il portoghese

La quarantena l’ha passata a Madeira, accanto alla madre e ai familiari. Quasi tre mesi lontano dall’Italia, in attesa che la bufera cessasse e che il calcio riprendesse a fluire ancora nella sua vita. Cristiano Ronaldo ha fatto il suo ritorno a Torino da qualche giorno, oggi però è la prima volta che il portoghese si presenta alla Continassa, quartier generale bianconero.

Si sottoporrà al tampone, e sarà il primo straniero della Juve di ritorno in Italia a farlo, poi scenderà dopo settimane sul campo d’allenamento della Juventus. Una seduta solitaria, in attesa del risultato del test e soprattutto della decisione del Governo che non ha ancora dato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi per il calcio.

La quarantena di CR7

Il saluto all’Italia è arrivato ad inizio marzo, dopo la vittoria sull’Inter che ha segnato il sorpasso in classifica sulla Lazio e il primo posto conquistato a fatica. In uno scenario surreale. Stadio vuoto., paese in agitazione. Per la prima volta la super sfida tra Juve e Inter nel posticipo era l’ultima delle occupazioni degli italiani, completamente concentrati su altro.

La Serie A l’ha lasciata così Cristiano Ronaldo, spera di trovarla ancora. Anche se su questo punto le nuvole di incertezza sono cariche di dubbi. Ieri è arrivata la decisione della Lega di sospendere il campionato almeno fino al 14 giugno, motivo per cui la data del 13, inizialmente presa in esame, è stata superata e abbandonata. In attesa di capire quando si riprenderà Ronaldo è tornato ad allenarsi, per fare farsi trovare pronto e trascinare la Juve ancora più in alto.