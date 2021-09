Juve, ecco quando tornano Morata e Dybala: il comunicato della Juve

Le lacrime erano di rabbia, hanno depistato tutti. Per Dybala si pensava ad una lesione e di conseguenza ad un lungo stop. Non sarà così. L’argentino sarà disponibile dopo la sosta per le nazionali, salterà solo il derby con il Torino e la gara di Champions con il Chelsea. Un recupero breve, poi tornerà a disposizione di Allegri.

Stessa sorte per Morata, per cui invece si prospettava un recupero più veloce. Fino a metà ottobre Allegri dovrà reinventare l’attacco: dovrebbe quindi puntare su Moise Kean. Unica punta centrale di scorta. E’ stata la stessa Juve, attraverso un comunicato, a rendere note condizioni e tempi di recupero dei due attaccanti bianconeri.

“Si apre una nuova settimana importante per i bianconeri, che in pochi giorni affronteranno la seconda sfida della fase a gironi di Champions League (contro il Chelsea campione in carica, mercoledì sera all’Allianz Stadium) e il derby della Mole (sabato all’Olimpico). La squadra si è ritrovata quindi questa mattina al Training Center: come sempre nei giorni post gara, menu “misto”: recupero per chi ha giocato ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo”

Sulle condizioni di Morata e Dybala: “Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato:

– Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

– Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali”.