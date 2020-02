Juve-Fiorentina – Commisso: “Disgustato”, Nedved: “Abbiamo meritato”

Una vittoria che ‘al momento’ (l’Inter giocherà in serata ad Udine), regala alla Juventus 54 punti, distanziando così la squadra allenata da Conte di 6 punti e la Lazio di 8. Ma questo 3-0 che i bianconeri hanno ‘rifilato’ alla Fiorentina – che rimane stabile al 14imo posto con 25 punti – è accompagnato da un mare di polemiche a causa dei due rigori (al 40′ e all’80’, entrambi trasformati da Ronaldo), che l’arbitro Pasqua avrebbe concesso ‘con manica larga’.

Una situazione purtroppo ‘non nuova’ quando a tirare dal dischetto è la Juventus, squadra comunque fortissima e dunque – sulla carta – attrezzata autonomamente per poter aver ragione degli avversari con grande facilità. Fatto è però che, con una certa ‘cadenza’, i rigori che le vengono concessi non sono sempre così evidenti.

Commisso: “Non possono decidere gli arbitri”

Tanto per dare idea della situazione, lo sfogo amaro del neo patron della Viola, Rocco Commisso, che davanti ai microfoni è sbottato: “Sono qui da 6 mesi, non ho mai criticato gli arbitri, ma gli arbitri non possono decidere le partite. Sono disgustato. Con il Genoa non ci hanno dato rigore, con l’Inter non ci hanno dato rigore, oggi ci hanno dato due rigori contro, forse il primo ci stava ma il secondo sicuramente no. Le partite le devono vincere i giocatori – ha quindi aggiunto Commisso – La Juventus non ha bisogno di aiuti dagli arbitri. Sono disgustato da quello che ho visto oggi, ma pure da ciò che ho visto la settimana scorsa col Genoa o con l’Inter. Se si vuole mandare il calcio in tutto il mondo non si possono verificare le situazioni che sono accadute oggi. Sono arrabbiatissimo, se la Juve è più brava di noi lasci che vinca sul campo, non che venga aiutata dall’arbitro”.

Nedved replica: “La Juve vince sul campo”

Una sorta di ‘denuncia’ alla quale ha ritenuto di replicare il vice presidente della Juventus, il quale ha affermato: “Rocco Commisso ha il mio rispetto ma siamo stufi di sentir dire che vinciamo per gli arbitri. La Juve vince facendo tutto sul campo perciò dobbiamo smetterla di tirare in mezzo gli arbitri – ha ammonito Pavel Nedved – Abbiamo vinto meritatamente, abbiamo messo qualcosina in più”.

Corrado Formigli: “Due rigori inesistenti”

Sarà, fatto è che un ‘testimone’ d’eccezione come il giornalista Corrado Formigli, solitamente molto compito e tollerante, ha ritenuto di intervenire in proposito su Twitter con l’hashtag #JuveFiorentina scrivendo: “Peccato vedere decisa da due rigori inesistenti una bella partita”. Inutile aggiungere le risposte giunte al ‘cinguettio’ del conduttore di ‘Piazza pulita’ da parte dei supporter juventini. Ma anche questo è ‘il bello de calcio’…

