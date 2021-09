Juve, fuori chiesa per il Malmö, rientrano i sudamericani: i convocati

Una brutta e una buona notizia. Partiamo dalla peggiore: Federico Chiesa non sarà disponibile per la partita con il Malmö. Ci saranno invece i sudamericani, lasciati fuori da Allegri nella partita con il Napoli. Tornano per la Champions, dopo aver smaltito le scorie di viaggi senza fine e ritorni a ridosso della vigilia della gara.

Chiesa non ce la fa ancora, ha bisogno di tempo per smaltire l’infortunio rimediato durante il ritiro azzurro. Proverà a farcela per il prossimo impegno di campionato, è una corsa contro il tempo. La Juve non può più sbagliare. Dopo aver conquistato appena un punto in tre gare di campionato, prova lo scatto in Champions.

Affronterà il Malmö nella prima giornata del girone di qualificazione. Poi sarà il turno del Milan, a chiudere un ciclo infernale. Un altro passo falso rischierebbe di scoraggiare il giù fiaccato ambiente bianconero. Di seguito la lista dei convocati di Allegri per la sfida che si giocherà in Svezia.

Juve, i convocati per il Malmö

Szczesny, Pinsoglio, Perin

De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex sandro, Bonucci, Rugani

Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

Morata, Dybala, Kean