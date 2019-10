Juve-Genoa, Higuain e Pjanic non ci saranno: i convocati di Sarri

Brutte notizie per la Juventus e per i possessori di Higuain e Pjanic al fantacalcio: i due non ci saranno. Maurizio Sarri, infatti, ha diramato la lista dei convocati per la gara con il Genoa. L’argentino è uscito malconcio dalla gara con il Lecce, così come Pjanic.

Due assenze importanti per i bianconeri che recuperano però Ramsey, Douglas Costa e De Sciglio. Di seguito la lista completa dei convocati di Sarri per la gara con il Genoa di stasera.

I convocati di Sarri

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri.