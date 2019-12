Juve, i convocati per il Bayer Leverkusen: non c’è de Ligt

Onorare la Champions è importante, ma riprendersi in fretta dopo lo stop in campionato di più. Deve essere stato questo il pensiero che ha spinto Sarri a formulare la lista dei convocati per la gara con il Bayer Leverkusen, valevole per l’ultimo turno del girone di Champions League.

I bianconeri sono già qualificati, per questo Sarri contro i tedeschi schiererà una formazione quasi inedita. Dovrebbe risposare, ad esempio, Ronaldo, ancora non al top della forma e quindi pronto a tornare al top in vista del prossimo impegno di campionato. Rimarrà addirittura a Torino de Ligt invece, che al centro lascerà spazio a Rugani e Demiral.

Juve, i convocati per il Bayer

Non ci saranno nemmeno Douglas Costa e Ramsey, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici che ne stanno limitando la stagione. Di seguito la lista completa dei convocati di Sarri:

1. Szczesny, 2. De Sciglio, 5. Pjanic, 7. Ronaldo, 10. Dybala, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 21. Higuain, 24. Rugani, 25 Rabiot, 28. Demiral, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 38 Muratore, 39 Portanova, 40 Gozzi Iweru, 77. Buffon