Juve, in Champions gol pesanti. Ma Sarri rifiuta il tridente: “Se fossi al bar..”

Tre a zero al Bayer Leverkusen e la Juve di Champions conferma le buone impressioni destate all’esordio contro l’Atletico Madrid. L’idea di Sarri inizia a prendere forma. La squadra bianconera è apparsa tonica, bella, letale. L’allenatore ex Chelsea non ha stravoto, stya modificando col tempo.

Ha messo al primo posto i risultati, che assicurano il buon umore, per applicare la sua ‘rivoluzione’ nel giro di qualche mese. A chiudere la gara con i tedeschi ci hanno pensato un Higuain in formato Napoli 36 gol, un Bernardeschi ritrovato e il solito Cristiano Ronaldo, che ha chiuso la gara con l’ennesimo gol in Champions.

Sarri: “tridente pesante? Al bar bella suggestione”

Aggiornamento 8:30

Lo stesso Sarri al termine della gara è in intervenuto ai microfoni di sky Sport per analizzare la vittoria: “Certi sprazzi con il Napoli sono stati superiori, ma qui la partita era difficile e il loro possesso ci ha tolto iniziative e energie. non erano facili da affrontare, ma nel secondo tempo loro sono un po’ calati e noi siamo usciti bene”.

“Al di là del reparto, abbiamo dei giocatori in crescita in difesa. Cuadrado si sta abituando, De Ligt sta crescendo tanto, il reparto ne ha beneficiato tanto, si è mosso tutto molto meglio. A loro è mancato qualcosa negli ultimi metri”. In chiusura una battuta sul tridente Ronaldo-Higuain-Dybala: “Se sono seduto al bar è una suggestione anche per me, in panchina devo pensare all’equilibrio della squadra. In questo momento è prematuro pensarli tutti assieme”.