Juve, infortuni Bremer e Nico Gonzalez: i tempi di recupero

La Juventus deve fare i conti con due infortuni che coinvolgono Gleison Bremer e Nico Gonzalez. Il difensore brasiliano ha riportato una seria lesione al legamento crociato anteriore, costringendolo a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per un periodo di circa sette mesi. L’infortunio è avvenuto durante la partita di Champions League contro il Lipsia, il 2 ottobre, quando Bremer ha lasciato il campo in lacrime, segno della gravità della situazione. Questo stop prolungato rischia di compromettere la sua stagione, dato il lungo percorso di recupero e il successivo reinserimento in squadra.

Meno preoccupanti, invece, le condizioni di Nico Gonzalez. L’attaccante argentino ha riportato una lesione di basso grado al retto femorale durante lo stesso match, ma il suo stop sarà decisamente più breve. Le prime stime parlano di circa tre settimane di recupero, prima di poter tornare a disposizione dell’allenatore.

Mentre per Bremer si prospetta una lunga assenza che potrebbe escluderlo dal resto della stagione, Gonzalez dovrebbe tornare in campo entro un mese, permettendo alla Juventus di contare su di lui per la fase successiva della stagione.

Si legge nel comunicato della Juventus: “Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”.