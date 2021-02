Juve, infortuni Chiellini e Bonucci: i tempi di recupero

La Juve perde i pezzi, ma per meno tempo del previsto. Chiellini starà fuori per 15 giorni al massimo, non ha riportato lesioni muscolari. Lo ha comunicato la Juventus nel consueto report giornaliero: “Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Il difensore dovrebbe tornare in campo con la Lazio o al massimo per il ritorno con il Porto. Stessa cosa per Bonucci, fuori per un massimo di 15 giorni. Non preoccupano invece le condizioni di De Ligt, in affanno nel finale, ma solo per i crampi. L’olandese sarà regolarmente in campo per il prossimo impegno di campionato.

Da valutare le condizioni di Morata, anche lui non al meglio. Bentancur, protagonista in negativo della gara di Champions League, è già a disposizione di Pirlo. Che potrà contare anche su Dybala: l’argentino non è stato al meglio nelle ultime settimane, ieri è andato in panchina a Oporto, non è sceso in campo, ma potrebbe farlo se Morata dovesse alzare bandiera bianca.