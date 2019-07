Juve, Kean va a all’Everton: le cifre dell’operazione

Moise Kean saluta l’Italia, il suo futuro è in Inghilterra. La Juventus ha infatti chiuso per la cessione dell’attaccante all’Everton sulla base di 40 milioni bonus compresi come riporta Gianlucadimarzio.com. Una cifra importante che la società bianconera investirà per i prossimi acquisti utili a completare la rosa a disposizione di Sarri.

Il finale dell’ultima stagione ha messo Kean in luce, tanto da attirare su di sé importanti club europei, come l’Everton, che ha da subito mostrato un forte interesse per il classe 2000. Gol, talento ma anche qualche intemperanza. Alcuni atteggiamenti fuori dalle righe non sono andati giù alla Juventus, che ha deciso quindi di non trattenere il giovane attaccante in estate.

Kean-Everton, i dettagli

Dopo il Verona e la Juventus c’è l’Everton nel futuro di Kean: l’attaccante percepirà un ingaggio da circa 3 milioni a stagione, la Juve invece riceverà circa 40 milioni di euro bonus compresi. Tra i due club c’è comunque un impegno per dare la priorità alla società bianconera per una futura rivendita.