Juve, la Champions è il tuo posto preferito: i bianconeri chiudono con una vittoria

Serviva una vittoria alla Juve per riprendere a correre dopo i due stop in campionato: prima con il Sassuolo, poi con la Lazio. I bianconeri non potevano scegliere terreno migliore dove riprendere confidenza con i 3 punti, quella Champions League in cui la squadra di Sarri sembra non saper perdere.

Cristiano Ronaldo e compagni passano anche in Germania, contro il Bayer Leverkusen, grazie alle reti proprio del fuoriclasse portoghese e di Higuain, che nei minuti di recupero ha chiuso una partita che conferma il primo posto della Juve, in testa davanti all’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che non sta vivendo un periodo felice in Spagna.

“Meglio in Champions”

Al termine della gara Maurizio Sarri ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Venivamo da una sconfitta ma per un lungo tratto avevamo fatto una delle migliori prove della stagione. Il Bayer veniva da risultati importanti come quello sul Bayern, il primo tempo è stato combattuto, poi quando sono calati noi siamo cresciuti. In campionato ci sono situazioni in cui abbiamo dato la sensazione di avere meno concentrazione rispetto alla Champions, soprattutto dopo le partite europeee con squadre di medio-bassa classifica”.

Ancora: “I difensori hanno fatto bene tutti, Demiral si fa notare perché è più esplosivo e quindi più appariscente. Rabiot è cresciuto, Cuadrado per essere la prima volta lì non ha fatto male. Noi contiamo di recuperare Bentancur, vediamo come starà domani, sennò giocherà un altro in quel ruolo da adattato”, ha concluso l’allenatore bianconero.