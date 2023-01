Juve, Lapo Elkann ai tifosi: “Vinceremo presto”

(Adnkronos) – “Unione e compattezza e vinceremo al più presto”. I tifosi della Juventus chiamano, Lapo Elkann risponde. Su Twitter, i supporters bianconeri chiedono un segnale alla proprietà del club dopo la sentenza della Corte d’appello della Figc, che ha penalizzato la Vecchia Signora di 15 punti nel processo plusvalenze. “Io non mi occupo di Juve, non ho ruoli manageriali, né sono in consiglio. Capisco il tuo messaggio ma con unione e compattezza vinceremo al più presto”, dice Lapo rispondendo ad un tifoso. A chi critica la proprietà, replica: “Guarda la storia, poi parla. Il futuro sarà ricostruito, ne sono certo”. “Uniti compatti torneremo più forti che mai”, risponde ad un altro follower. Qualcuno stigmatizza il silenzio dell’ex presidente Andrea Agnelli. “Io sono Lapo Elkann, non mio cugino: con tutto il rispetto scrivi a lui, non a me, se hai qualcosa da dirgli. Grazie”, al risposta.