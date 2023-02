Juve-Lazio, Pogba ancora out ma torna Vlahovic

(Adnkronos) – La Juve deve rinunciare ancora a Paul Pogba ma ritrova Dusan Vlahovic domani nel match dei quarti di finale di Coppa Italia in programma domani. Pogba non ha ancora giocato un minuto ufficiale nella stagione 2022-2023 per l’infortunio e l’operazione al menisco. Ora, in vista dell’esordio, il francese si ferma per un problema muscolare. “Un altro campionato è iniziato il 4 gennaio, qualcuno ha giocato il mondiale ma quasi tutti sono usciti prima a parte Rabiot e gli argentini. Per domani non ho ancora deciso niente, la formazione la deciderò domattina. A parte Bonucci che è ancora fuori, l’unico che non sarà disponibile perché ha un indolenzimento ai flessori è Pogba. Purtroppo, quando un giocatore viene da tanti mesi di inattività, come alzi il livello in allenamento vengono fuori dei dolori e serve tempo”, dice l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri.

“Vlahovic domani giocherà dall’inizio”, annuncia. “Chiesa? Sugli altri devo ancora valutare e decidere, soprattutto nell’ottica di una partita che può durare 120 minuti”, aggiunge Allegri in conferenza stampa.