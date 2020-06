Juve-Lecce, Higuain gioca? L’argentino è convocato

Torna la serie A con la 28a giornata, apre la Juve. I bianconeri sfidano il Lecce nella gara delle 21 e 45 per cementare il primato rinforzato dalla vittoria con il Bologna e i successivi stop di Lazio e Inter. Buone notizie per Sarri, che ritrova Higuain, tornato nella lista dei convocati.

L’argentino è stato al centro di molte voci di mercato: il Pipita sembra destinato a lasciare Torino a fine stagione, prima però vuole lasciare ancora il segno in bianconero. L’occasione potrebbe arrivare già stasera nella gara con il Lecce.

Dybala e Ronaldo sono ormai i titolari designati da Sarri, ma la stagione è lunga e soprattutto ricca di impegni, per questo ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, Higuain è stato convocato, ma è difficile che giochi dall’inizio. Più probabile l’ingresso in campo a partita in corso per sostituire uno tra CR7 e Dybala.

Di seguito la lista dei convocati di Sarri, tra cui figura proprio l’argentino:

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori – De Ligt, Bonucci, Rugani, Wesley.

Centrocampisti – Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti – Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.