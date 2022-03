Juve, Locatelli guarito dal Covid: il comunicato del club

Buone notizie per la Juve: Manuel Locatelli è guarito dal Covid. Lo ha annunciato il club bianconero in una nota. Presto quindi Allegri potrà avere di nuovo a disposizione il centrocampista, risultato positivo la scorsa settimana.

Prima di aggregarsi al gruppo bianconero Locatelli raggiungerò la rosa dell’Italia. Il centrocampista è stato infatti convocato dal ct azzurro Roberto Mancini per la doppia sfida valida pe ri playoff per il Mondiale in Qatar.

Questa la nota con cui la Juve ha annunciato la guarigione del centrocampista: “Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano”.