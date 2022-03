Juve, Locatelli positivo al Covid

Non sono ore semplici per la Juventus. La squadra bianconera, ieri, è stata eliminata malamente dal Villarreal agli ottavi di Champions League. Uno 0-3 amaro, duro da digerire. Allegri poche ore prima aveva detto di voler provare ad arrivare in fondo. Si è dovuto accontentare di aver passato i gironi.

Ma le brutte notizie non arrivano mai da sole ed ecco quindi la seconda: Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid ed è ora in isolamento. Il centrocampista non potrà quindi allenarsi con i compagni né tantomeno giocare la prossima gara di campionato con la Salernitana.

Ad annunciare la positività al Covid di Locatelli è stato lo stesso club bianconero con una nota: “Juventus Football Club annuncia che oggi Manuel Locatelli è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in accordo con le autorità sanitarie locali, è già in auto-isolamento”.