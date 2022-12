Juve, Moggi a sorpresa in assemblea: accolto da un applauso

(Adnkronos) – Accolto da un applauso, l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è intervenuto a sorpresa all’assemblea dei soci della Juventus. “Sono qui per ringraziare Andrea Agnelli perché nove scudetti non si vincono con facilità, sono quelle cose che difficilmente si riescono a capire ma chi c’è dentro sa le difficoltà che si incontrano per vincere e io devo ringraziare Andrea Agnelli per quello che ha fatto in una società che non si è mai difesa o non ha saputo difendersi o praticamente ha lasciato cadere tutto quello che gli veniva addosso e per questo è diventata un giocattolo nelle mani di tanti, soprattutto dei media”.