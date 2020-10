Juve-Napoli non si gioca, ma i bianconeri annunciano la formazione ufficiale

Juve-Napoli non si gioca: il caso che ha infuocato la Serie A si è concluso con una partita mai disputata. Eppure la squadra bianconera ha annunciato la formazione ufficiale. Un paradosso degno di una situazione surreale.

Tutto è nato ieri, con l’annuncio del Napoli di non poter partire per Torino a causa del divieto imposto dalla Asl 2 Campania. Atto swcondo: la Juventus ha annunciato che sarebbe scesa regolarmente in campo. La Lega tra ieeri e oggi ha ribadito la necessità di far giocare la gara e la squadra di Pirlo sta scendendo infatti in campo.

Si va quindi verso il 3-0 a tavolino, poi il Napoli farà ricorso. Ma al momento è difficile che possa essergli data ragione. Intanto la Juve aspetta i 45 minuti utili a convalidare la gara, a quel punto l’arbitro potrà constatare che il Napoli non si è presentato.

Una commedia dell’assurdo culminata con l’annuncio dell’undici da parte della Juve: 3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo