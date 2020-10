Juve-Napoli, sconfitta a tavolino? Decisione rinviata: gli azzurri inviano un pre reclamo

Juve-Napoli sul campo non si è giocata, forse non si giocherà mai. Il nuovo stadio della sfida saranno i tribunali: è questo lo scenario si va delineando in queste ore. Una decisione va presa, ne va del futuro del campionato: 3-0 a tavolino per i bianconeri o rinvio della partita, queste sono le alternative. In ogni caso il verdetto non arriverà prima di qualche giorno.

Il Giudice Sportivo avrebbe infatti chiesto un supplemento d’indagine per studiare meglio la situazione prima di pronunciarsi, e già questo avrebbe allungato i tempi della decisione. In più il Napoli ha inviato proprio al Giudice un pre reclamo, che comporterà lo studio di tutti gli atti della vicenda, e non solo quelli registrati dal rapporto canonico dell’arbitro della gara.

Uno studio che porterà via di certo diverso tempo agli organi incaricati di emettere un verdetto, che rischia di stravolgere gli equilibri dell’intero campionato. La decisione dovrebbe arrivare nel fine settimana, al massimo all’inizio della prossima. In caso di sconfitta a tavolino il Napoli, come già annunciato da de Laurentiis, presenterà ricorso in tutte le sedi opportune. Juve-Napoli non si è mai giocata sul campo, ma rischia di giocarsi a lungo nei tribunali.