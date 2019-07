Juve, novità su De Ligt e Buffon: gli aggiornamenti

Prosegue spedito il calciomercato della Juventus, che dopo aver ufficializzato gli arrivi di Luca Pellegrini e Ramsey e in attesa di annunciare l’accordo con Rabiot, continua a lavorare senza sosta per regalare a Sarri una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Dal campionato alla Champions League, la società bianconera come al solito vuole tutto ed è disposta a fornire il meglio al suo allenatore.

Proprio per questo proseguono i contatti con l’Ajax per De Ligt. L’accordo tra la Juventus e il giovane difensore olandese è stato trovato da tempo sulla base di 12 milioni di euro l’anno, ora il club bianconero deve convincere i Lancieri a lasciare partire il proprio gioiellino. Giovane, decisivo e con un carisma da leader: queste le caratteristiche di De Ligt che lo hanno reso l’oggetto dei desideri dei maggiori club europei. La Juve è comunque in netto vantaggio e nei prossimi giorni Paratici volerà in Olanda per definire l’affare.

Juve, per Buffon manca solo la firma

Non De Ligt, la Juve è sempre più vicina a riportare Buffon a casa. L’intesa con giocatore è totale: il portiere firmerà un contratto da giocatore di un anno per poi proseguire la sua avventura in bianconero da dirigente: ora manca solo la firma. Per un portiere che viene ce n’è uno che va, Mattia Perin è infatti destinato a lasciare Torino. Su di lui si sono fatte avanti Porto e Benfica. Il neo acquisto luca Pellegrini invece è richiesto dal Cagliari, squadra in cui ha giocato negli ultimi sei mesi.