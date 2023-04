Juve, Pichetto: “Allegri via? Ci penserei bene prima di cambiarlo”

(Adnkronos) – “E’ un periodo difficile nei risultati, ma non solo. Il fatto che Allegri abbia messo tanti giovani in campo è un investimento nel futuro che darà i suoi frutti. Sono le parole del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento, a proposito della Juventus.

“Un ritorno di Conte in panchina? Valuto tantissimo Allegri, Conte è un grande allenatore ma andrei con cautela prima di cambiare Allegri”, ha proseguito il ministro che sulla restituzione dei 15 punti di penalizzazione ha poi aggiunto: “Potrei dire che la giustizia è giusta, ma c’è un problema di equilibrio nel calcio e di ordine normativo. Non è solo una questione Juventus, ma di tutta la macchina dello sport e dello spettacolo, dove dobbiamo fare un passo in avanti anche per ospitare gli Europei che possono diventare una vetrina del paese”.