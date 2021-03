Juve, Pirlo: “Lazio grande squadra. Infortuni? Abbiamo la rosa corta”

“La Lazio è una grande squadra, che gioca insieme da 5 o 6 sei anni, hanno un gioco ben definito e si conoscono molto bene. I risultati parlano per loro, negli ultimi anni hanno raggiunto sempre ottimi risultati. Sono arrivati in Champions, dove hanno fatto un ottimo cammino”, così l’allenatore della Juve, Andrea Pirlo ha presentato in conferenza stampa la prossima partita con la Lazio.

“Sappiamo di incontrare una squadra che lotterà fino alla fine per arrivare in alto. Noi la stiamo preparando al meglio, conoscendo le loro caratteristiche con giocatori molto bravi a ripartire in contropiede, a gestire il pallone soprattutto con le mezzali. Non sarà facile”, ha aggiunto.

I bianconeri sono reduci dalla rotonda vittoria con lo Spezia (3-0), ma dovranno fare a meno di diversi elementi. Bentancur è risultato positivo al Covid, de Ligt è a rischio dopo la contusione riportata due settimane fa: “Indisponibili ci sono, qualcuno si è allenato in parte con la squadra – spiega Pirlo – Fortunatamente abbiamo ancora un giorno per recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur, ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo grandi scelte e una rosa lunga per poter scegliere, ne abbiamo pochi, dobbiamo inventarci qualcosa per mettere in campo la formazione migliore”.

Su De Ligt: “Non si è ancora allenato. Ha avuto questa contusione a Verona, domani vediamo come starà, se è possibile recuperarlo. Bonucci ha fatto una parte oggi di allenamento, viene da 16 giorni di inattività. Sta un po’ meglio, ma non c’è il 100% di possibilità che parta dall’inizio”.

L’Inter intanto continua a vincere, si è presa la prima posizione: “Preoccupa? Obbligati a non sbagliare più? La stessa domanda della settimana scorsa. Noi abbiamo vinto, loro anche, per noi non è cambiato nulla. Se tutte le domeniche l’Inter vincerà, vincerà il campionato, se farà qualche passo falso noi dovremo essere pronti a non sbagliare mai, ma questo è normale”, ha concluso Pirlo.