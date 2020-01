Juve-Roma Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla in TV: in porta c’è Buffon

Juve-Roma Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla in TV: in porta...

Il secondo quarto di finale di Coppa Italia dopo Napoli-Lazio è Juve-Roma: scopriamo le probabili formazioni della due squadre e dove vedere la partita in Tv. Evidente il diverso stato di forma delle due squadre, separate da diverse posizioni di classifica. Se la Juventus è saldamente in vetta al primo posto, i giallorossi lottano per l’ingresso in Champions League.

La squadra di Fonseca dopo un inizio di 2020 da incubo ha trovato la prima vittoria dell’anno contro il Genoa, contro cui Dzeko e compagni hanno mostrato un ritrovato feeling che ha portato ad un netto successo per 3-1. I tre punti conquistati in classifica regalano quindi un pizzico di entusiasmo in più nella sfida con la Juve che vale l’ingresso alla semifinale di Coppa Italia.

Juve-Roma, orario e dove vederla in Tv

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Juventus si giocherà mercoledì 21 gennaio all’Allianz Stadium. L’inizio della gara è fissato per le 20 e 45 e la partita sarà visibile in chiaro su Rai 1. Per chi volesse vederla in replica sarà poi disponibile in streaming sul portale Rai Play. Saranno quindi diversi i modi per non perdersi un match che si preannuncia emozionante.

Le due formazioni subiranno inevitabilmente qualche cambio per mantenere le forze fresche anche in campionato. Il compito più difficile aspetterà senza dubbio alla Roma, che dovrà affrontare poi il derby con la Lazio. Per questo Fonseca attuerà diversi cambi, a partire dall’attacco, con Kalinic al posto di Dzeko. Novità anche nella Juve, a partire dalla porta: sarà infatti Buffon il titolare. In attacco dovrebbe trovare spazio Higuain al fianco di Ronaldo.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Roma (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, G.Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Lo.Pellegrini, Kluivert; Kalinic