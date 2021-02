Juve-Roma, El Shaarawy ci prova: Smalling e Pedro lavorano a parte

El Shaarawy corre verso la Juve, una falcata per volta. L’attaccante ha svolto oggi la prima parte dell’allenamento a Trigoria in modo individuale, poi si è aggregato al resto del gruppo. Fonseca spera di averlo a disposizione nella delicata sfida con la Juve, soprattutto alla luce delle assenze in avanti, come quella di Pedro.

Il Faraone ci prova, anche se è impensabile che possa essere al meglio della condizione. Da questa estate non disputa partite ufficiale, dopo l’addio alla Cina è arrivato a Roma in attesa della firma, saltata all’ultimo a settembre, e nel frattempo si è allenato per farsi trovare ponto in caso di ricongiungimento ai colori giallorossi.

Questo gli ha permesso di avere una condizione accettabile, ma lontana da quella vista nel suo ultimo periodo a Roma. Fonseca lavora comunque per portarlo in panchina a Torino, pronto a entrare in campo in caso di necessità. Nemmeno il Covid superato da pochi giorni lo ferma: il Faraone ha fame di Roma.

A fermarsi, al momento, invece, sono Smalling e Pedro. Il difensore è fermo per infortunio da due settimane, sta provando il recupero in extremis per la Juve ma a questo punto è lecito aspettarsi una sua esclusione. Così come Pedro, ancora alle prese con un fastidio muscolare.