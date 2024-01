Juve-Salernitana 6-1, valanga bianconera e Allegri ai quarti di Coppa Italia

(Adnkronos) –

La Juventus travolge la Salernitana per 6-1 oggi, 4 gennaio 2024, nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023-2024. I bianconeri allenati da Allegri si qualificano per i quarti di finale e giovedì 11 gennaio affronteranno il Frosinone per un posto nella semifinale del torneo. Intanto, domenica 7 gennaio, Juve e Salernitana si ritrovano per la 19esima giornata della Serie A 2023-2024: stavolta si gioca a Salerno.

La Juve si mette subito nei guai da sola. Gatti, dopo una manciata di secondi, sbaglia totalmente il disimpegno e regala il pallone a Ikwuemesi: comoda conclusione da due passi, Salernitana avanti 1-0 al 1′. La formazione campana, galvanizzata dal vantaggio, prova a farsi viva anche al 6′: Sambia spara da lontano, Perin se la cava con qualche patema. La Juve si riversa nella metà campo avversaria e inizia a premere, raccogliendo i frutti già al 12′.

Cross di Chiesa, torre di Cambiaso e Miretti fa centro: 1-1. Si gioca esclusivamente nella metà campo degli ospiti, che creano occasioni in serie senza concretizzare le chance. C’è spazio anche per un caso da Var: Gatti va giù, il rigore iniziale viene trasformato in punizione dal limite. La Juve sfonda comunque al 34′. Corner di Chiesa, Danilo prolunga e Cambiaso sul secondo palo non sbaglia: sinistro vincente, 2-1.

Prima del riposo la Juve avrebbe a disposizione il colpo del k.o. ma Miretti trova la grande parata di Fiorillo. I bianconeri chiudono virtualmente i conti in avvio di ripresa. Chiesa, migliore in campo, si accende per l’ennesima volta e crossa: colpo di testa di Milik respinto da Fiorillo, Rugani è pronto per il tap-in che vale il 3-1 al 54′. Il doppio vantaggio sazia i torinesi, che alzano il piede dall’acceleratore. Allegri cambia con una serie di sostituzioni, sfruttando l’ultima porzione di match. Al 75′, la Juve cala il poker. Milik libera Yildiz, Fiorillo respinge ma il flipper con Bronn si trasforma in un autogol: 4-1. Poco dopo c’è spazio per il gol tutto di Yildiz. Il baby turco si accende sulla fascia sinistra, si beve 3 avversari e buca Fiorillo con un destro potente: 5-1 all’88’. La Juve non si ferma e all’89’ chiude il set con Weah: botta da 25 metri all’incrocio dei pali, 6-1.