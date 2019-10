Juve, Sarri: “Anche Ronaldo ha bisogno di riposo. Chi batte le punizioni? CR7 o Pjanic”

Dopo la vittoria sofferta in Champions League contro la Lokomotiv Mosca, la Juve è pronta a proiettarsi di nuovo sul campionato. Prossimo avversario: il Lecce di Liverani. Una squadra che fin qui ha fatto soffrire chiunque le sia capitato davanti.

Per questo Sarri non si fida del prossimo impegno di campionato: “In questo momento non siamo tantissimi, cambieremo qualcosa in base alla condizione dei giocatori che hanno giocato in Champions. Qualcosa sicuramente cambieremo”, ha affermato l’allenatore bianconero in conferenza stampa.

Sarri: “Dybala? Mi aspettavo facesse così bene”

Sarri ha poi analizzato la situazione legata ai singoli, a partire da De Sciglio: “Si sta allenando con il gruppo da due-tre giorni. Viene da un lungo periodo di inattività, quindi ci vorrà un po’ di tempo ma dal punto di vista clinico è guarito”. Su Douglas Costa: “La decisione spetta allo staff medico. Mi è stato detto che l’ultimo controllo ecografico era negativo, ma se ancora non ce lo mettono a disposizione significa che dal punto di vista agonistico non è ancora recuperato. E’ ancora in fase di riatletizzazione, so che sta andando bene ma non saprei dire quando sarà pronto”.

Sul possibile riposo di Ronaldo: “I miei colloqui con Ronaldo sono giornalieri. Anche per lui ci sarà bisogno di riposo, ma ancora non so quando. Decideremo. Chi batte le punizioni tra Ronaldo e Pjanic? Quelle con il destro sono di Pjanic e Ronaldo, poi in campo decidono loro chi va sulla palla. Penso funzioni così in ogni squadra. Entrambi hanno numeri importanti, la scelta è loro”.

Infine l’allenatore bianconero ha analizzato il periodo di forma di Dybala: “Se parliamo di esplosione riferendoci alla doppietta va bene, ma dal punto di vista delle prestazioni Dybala ha sempre fatto bene in questo inizio di stagione. Mi aspettavo una prestazione di alto livello perché so che ha le qualità per fornircela. Poi si può segnare o meno, ma non avevo dubbi sul fatto che facesse un’ottima prestazione”, ha concluso Sarri.