Juve-Spezia, Allegri recupera Di Maria. News su Pogba

(Adnkronos) – La Juventus recupera Angel Di Maria alla viglia del match casalingo con lo Spezia in programma domani per la quarta giornata della Serie A 2022-2023. Serve ancora tempo, invece, per rivedere in campo Paul Pogba. “Di Maria e Fagioli torneranno a disposizione con lo Spezia, domattina deciderò. Bonucci è a posto, da dopodomani sarà con la squadra, ci sarà con la Fiorentina, è importante”, dice il tecnico bianconero Massimiliano Allegri-

“Pogba non è disponibile, se tutto procede nel migliore dei modi dalla prossima settimana comincerà a correre, sperando di averlo il prima possibile perché è un giocatore importante per noi”, aggiunge.

Capitolo mercato: “Rovella sta andando a Monza. Farlo stare qui e interrompere un percorso di continuità sarebbe stato un peccato. Fagioli al momento è della Juventus e credo rimarrà alla Juve”.

La Juve ha 5 punti dopo 3 giornate ed è reduce da 2 pareggi. “Con la Sampdoria e con la Roma abbiamo lasciato 4 punti per strada e dobbiamo assolutamente recuperarli. Lo Spezia ha un punto in meno di noi, la partita va aggredita da subito, sono tre punti da portare a casa”, dice Allegri. “Non ho ancora deciso la formazione perché è passato poco tempo dalla partita con la Roma -aggiunge il tecnico livornese-. Milik titolare? Saranno importanti i cambi, o parte dall’inizio con Vlahovic o va in panchina”.