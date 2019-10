Juventus-Bayer Leverskusen, probababili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juve è già chiamata alla vittoria, vietato sbagliare. Dopo il positivo pareggio contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, i bianconeri rincorrono i tre punti contro il Bayer Leverkusen per alimentare ulteriormente le possibilità di passaggio del turno. La Champions League sa infatti essere insidiosa, anche contro un avversario sulla carta abbordabile può arrivare lo scivolone.

Lo sa bene Maurizio Sarri, che ieri in conferenza stampa ha tenuto alta la concentrazione dei suoi negando inoltre la possibilità di vedere dal primo minuto il tridente Ronaldo-Higuain-Dybala. La Juve contro il Bayer Leverkusen parte con i favori del pronostico ed è pronta a conquistare i primi tre punti della sua avventura in Champions League.

Juve-Bayer Leverkusen, la probabile formazione

La gara prenderà il via alle ore 21 di oggi martedì 1 ottobre e sarà visibile sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 e in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre possibile vederla in streaming con Sky Go, il servizio di Sky che permette di guardare le partite anche su dispositivi portatili.

Per la gara di stasera Sarri non fa calcoli e schiera la migliore formazione possibile nonostante l’imminente big match contro l’Inter. Qualche cambio rispetto alla vittoria con la Spal. In avanti, infatti, dovrebbe esserci Higuain al posto di Dybala. Di seguito le probabili formazioni della gara di stasera.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, Dragovic, S.Bender, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Havertz, Amiri, Volland; Alario. ALL.: Bosz.