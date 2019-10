Juventus e Coca-Cola insieme: “Accordo importantissimo per entrambe”

Non solo Jeep, la Juve stringe un nuovo accordo commerciale. Questa volta con Coca-Cola. Una partnership importantissima per entrambe, come ha sottolineato Giorgio Ricci, Juventus Chief Revenue Officer: “Coca-Cola si inserisce perfettamente nell’attuale strategia di sviluppo del Club anche attraverso collaborazioni con partner di grande valore e prestigio. Questo accordo si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano, importantissimo per entrambi, attraverso le attività che andremo ad implementare insieme. Rimane costante l’ambizione di crescere assieme nel prossimo futuro”.

“Coca-Cola è da sempre vicina al mondo del calcio”

Anche il direttore generale Coca-Cola Italia, Alex Zigliara ha commentato con entusiasmo l’accordo con la Juventus: “Coca-Cola è da sempre vicina al mondo del calcio e invita tutti a stare insieme, trascorrere momenti felici e positivi tifando per la propria squadra del cuore. Siamo entusiasti di condividere questa passione e comunicare questi valori insieme a un’icona dello sport come Juventus”.