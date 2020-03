Juventus-Inter in chiaro su TV8? Ecco dove vederla

Il coronavirus, per ora, non ha fermato il calcio. La Serie A è andata in scena, seppur con qualche incertezza. Pochi minuti prima dell’inizio della gara tra Parma e Spal, infatti, la Lega ha preso in esame l’ipotesi di sospendere il campionato, come caldeggiato da Tommasi e dal ministro dello Sport Spadafora.

Eventualità al momento scongiurata e le gare si sono svolte regolarmente. Si giocherà anche il big match della 26a giornata, che ricordiamo sta recuperando le 6 gare precedentemente rinviate. Juventus-Inter, infatti, chiuderà la giornata calcistica e potrà dire moltissimo sulla corsa scudetto. Una delle domande ricorrenti è: Juventus-Inter si vedrà in chiaro su TV8? Scopriamolo

Juventus-Inter, dove vederla in TV

L’ipotesi di vedere il big match Juventus-Inter in chiaro è stata avanzata dalla Lega e dallo stesso ministro Spadafora, che per limitare assembramenti in bar o pub ha chiesto la disponibilità alle tv satellitari e alla Lega di passare la gara anche in chiaro.

L’eventualità più plausibile era quella di TV8, canale in chiaro di Sky. Niente da fare però: Juventus-Inter non sarà visibile in chiaro ne su TV8 né sulla Rai, come qualcuno aveva ipotizzato, ma solamente su Sky Sport, che rimane quindi al momento l’unica emittente insieme a DAZN autorizzate a trasmettere le gare di Serie A.